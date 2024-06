Complexo Regional do Pérola, em Santa Bárbara, terá vacinação e consultas agendadas neste sábado

A unidade terá aplicação de todas as vacinas das 7h30 às 15h30

O Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola “Elza Aparecida Zanini”, em Santa Bárbara d’Oeste, estará aberto para vacinação neste sábado (15). A unidade prestará o serviço das 7h30 às 15h30 e qualquer cidadão do município poderá comparecer ao local para atualizar as cadernetas de vacina.

Os públicos-alvo das campanhas de vacinação contra a gripe e da vacinação contra a dengue também poderão receber os imunizantes.

A vacinação contra a Influenza (gripe) está disponível para toda a população acima de seis meses de idade. Já a vacina contra a dengue ocorre para crianças de 10 a 14 anos.

No período, ainda haverá solicitação de exame de mamografia, coleta de papanicolaou e consultas com dentista e médicos otorrinolaringologista e ortopedista, que foram pré-agendadas ao longo da semana pela equipe da Secretaria da Saúde.

A farmácia da unidade também estará aberta para entrega de medicamentos. O horário de funcionamento é das 8h às 14h.

A abertura da unidade aos sábados tem o intuito de ampliar a cobertura vacinal na cidade. Já os demais atendimentos têm o objetivo de reduzir o tempo de espera para algumas especialidades.