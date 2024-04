O Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, será entregue pela prefeitura na próxima segunda-feira, às 18h30.

Localizada entre as ruas do Couro, Algodão, Florianópolis e do Chá, a unidade tem quase mil metros quadrados de área construída e abre uma fila de obras que serão entregues ainda em 2024 no município.

Unidade tem quase mil metros quadrados de área construída – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A unidade conta com oito consultórios de diversas especialidades, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, além de salas de acolhimento, vacinas, curativos, procedimentos, inalação e observação com leitos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O prefeito Rafael Piovezan (PL) destacou que todo o prédio é climatizado. O complexo vai funcionar de segunda a sexta-feira, com horário estendido até as 19h.

“A proposta é que as pessoas que precisem de atendimento sem urgência possam procurar diretamente o complexo, desafogando os prontos-socorros Edison Mano, e Dr. Afonso Ramos para os casos mais graves”, disse o chefe do Executivo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo ele, a prefeitura também deve entregar unidades semelhantes no Jardim Europa e em outros três pontos da cidade.

Outras obras

Ao lado do Complexo Regional, a prefeitura executa a construção do novo Laboratório de Análises Clínicas.

O espaço terá recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, quatro boxes para coleta, sala para coleta privativa, área para desjejum, sala para esterilização de materiais, área de laboratório para manipulação das amostras, apoio administrativo e para funcionários.

Já a construção do Centro de Referência em Saúde da Mulher está em fase de acabamento. O prédio fica próximo do Centro de Exames e Diagnósticos, perto do Terminal Urbano. Outro espaço na mesma etapa é o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Infantil do bairro São Francisco 2. A unidade fica na Rua dos Tucanos.

Por último, a administração deverá entregar a “Cidade Saúde” – o novo prédio de três andares e 3,6 mil metros quadrados abrigará diversos setores, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde e a Secretaria de Saúde.