Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa é inaugurado em Santa Bárbara

O Complexo Regional de Saúde do Jardim Europa, que tem capacidade para 12 mil atendimentos por mês, foi entregue, na noite desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste.

Localizado na esquina das ruas Portugal e Grécia, o espaço funcionará das 7h às 19h durante a semana. A farmácia municipal da unidade atenderá no mesmo horário.

Prefeito Rafael Piovezan (PL) durante inauguração do complexo na noite desta quarta (3) – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O prefeito Rafael Piovezan (PL) disse que o complexo é a última unidade inaugurada antes do período eleitoral municipal, e antecipou que após esse ciclo vai entregar a Cidade Saúde, com quatro pavimentos, até o fim do ano.

“Entregamos o Complexo do Jardim Pérola e agora este no Jardim Europa. Já temos projetos com convênios e recursos aprovados para outras unidades nas regiões do Mollon, Vista Alegre e Centro. Ainda iremos iniciá-las, mas devem ser concluídas nos próximos anos”, afirmou o prefeito.

O secretário de Saúde Marcus Pensuti confirmou que o horário estendido da unidade foi definido para atender a demanda dos pais, que precisavam sair do trabalho para levarem os filhos.

O complexo do Jardim Europa possui oito consultórios clínicos, ginecológicos, pediátricos e odontológicos, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia e sala de vacinas, além de salas para curativos, procedimentos, inalação, observação com leitos, multiuso e cobertura para ambulâncias.

O espaço conta ainda com energia solar com placas fotovoltaicas, para produção de energia renovável.