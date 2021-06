Comissão vai mapear e acompanhar famílias carentes em Santa Bárbara

Esther quer ação conjunta para atender famílias carentes - Foto: Divulgação - Câmara de Santa Bárbara

Visando o combate à fome, uma comissão de vereadores vai mapear e acompanhar as famílias carentes em Santa Bárbara d’Oeste a partir desta semana. A Comissão Permanente de Política Social, presidida pela vereadora Esther Moraes (PL), ficará responsável pela função.

A intenção é criar um plano com políticas públicas. Esther pediu, há um mês, a abertura da Comissão de Combate à Fome para a medida. Ela ressalta que a desigualdade e falta de atendimento à famílias carentes se acentuaram com a pandemia do coronavírus (Covid-19).



Parecer jurídico da Câmara aconselhou a realizar o trabalho via Comissão Permanente de Política Social.

Com isso, o pedido de abertura da comissão foi arquivado, e será realizado pela comissão permanente, que conta com Carlos Fontes (PSL) e Bachin Júnior (MDB).

Esther revelou ao LIBERAL que a comissão vai marcar reunião com a Secretaria de Promoção Social e iniciar visitas.

Também será acompanhada a situação de pessoas que moram na rua e o acolhimento ofertado pela prefeitura.

“Vamos comunicar à secretaria o início do trabalho e entender o que o município tem de medidas de acolhimento e políticas públicas e iniciar visitas nos bairros”.

Especialistas, estudantes, instituições e projetos serão procurados pelos vereadores para contribuir com o trabalho. A intenção após o mapeamento é elaborar um diagnóstico profundo, com plano específico a seguir.

“Tenho esperanças que a gente possa buscar respostas, com medidas de enfrentamento que realmente funcionem e alcancem toda a população carente da cidade, que precisa de todo acolhimento e atenção possível”.

A vereadora encerra. “Temos muitas coisas a fazer a nível local, precisamos nos movimentar neste sentido, Executivo e Legislativo, para entender onde estamos falhando como poder público para essas famílias”.

No ano passado, em Santa Bárbara, 29 mil famílias receberam auxílio emergencial e devem ser ponto de partida para o trabalho da comissão.