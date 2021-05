Comissão cobra início de imunização de motoristas em Santa Bárbara

Categoria ainda não começou a ser vacinada na cidade; imunização de profissionais no Estado iniciou no dia 18

Comissão que acompanha vacinação ouviu motoristas – Foto: Divulgação

Comissão de vereadores que acompanha a vacinação contra o coronavírus (Covid-19) cobrou a prefeitura nesta segunda-feira (24) sobre a imunização de motoristas e cobradores do transporte público em Santa Bárbara d’Oeste. A categoria ainda não começou a ser vacinada na cidade.



A vacinação de motoristas e cobradores teve início em 18 de maio no Estado de São Paulo. Nos primeiros dias, a imunização da categoria ficou reclusa à capital e cidades maiores.

Com o passar dos dias e o envio de doses, a imunização foi ampliando o alcance. Na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana, Hortolândia e Sumaré já estão vacinando a categoria.



Em nome da Comissão de Representação e Acompanhamento do Plano Estadual de Imunização Contra a Covid-19 em Santa Bárbara, o vereador Nilson Araújo (PSD) visitou o Terminal Urbano Municipal nesta segunda e conversou com motoristas e cobradores.



“Santa Bárbara d’Oeste ainda não iniciou a imunização de motoristas e cobradores do transporte público”, destaca o vereador.



O problema, segundo profissionais ouvidos pelo vereador, é que muitos não estão conseguindo gerar o código QR Code solicitado pelo site no cadastro. A comissão, composta ainda pelos vereadores Esther Moraes (PL) e Bachin Júnior (MDB), vai questionar a prefeitura a respeito.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A reportagem também enviou questionamento ao Executivo sobre a imunização da categoria, mas não obteve resposta.

Para ser vacinado, cada profissional precisa se cadastrar no www.vacinaja.sp.gov.br. Será gerado um QR Code para a imunização. O profissional deverá comparecer ao posto de vacinação com o QR Code e documento, seguindo o calendário de cada município.



Ao LIBERAL, na semana passada, a prefeitura disse que aguardava o repasses de doses do Estado para vacinar a categoria. O Estado afirmou que destinou mais de 5 mil doses para a região de Campinas e que as doses faltantes estão sendo enviadas.