Comerciante que esfaqueou a ex-companheira é encontrado morto na cela

Ribas, como era conhecido, esfaqueou a ex-companheira no sábado e estava preso na Cadeia Pública de Santa Bárbara

O comerciante José Ribamar de Moraes Rego, de 59 anos, que na tarde de sábado (3) esfaqueou sua ex-companheira por 14 vezes, foi encontrado morto em uma cela da Cadeia Pública de Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada deste domingo (4).

O comerciante foi encontrado morto à 0h15 deste domingo – Foto: Reprodução / Facebook

O comerciante era conhecido na cidade como Ribas, por ser ex-proprietário da lanchonete Riba’s Lanches, na Vila Mac Knight.

Segundo o advogado de defesa, Mateus Andrade, ele foi encontrado morto na cela à 0h15 deste domingo. A informação é de que ele teria cometido suicídio.

“Nós vínhamos o dia inteiro com muito receio disso, pois quando ele caía por si, ele falava que ia se matar”, lamentou o advogado em entrevista ao LIBERAL, na manhã deste domingo.

Ainda de acordo com o advogado, foi realizada perícia técnica no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O Caso

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, Ribas se entregou e afirmou que vinha em um processo complicado de separação. Ele foi até a casa da ex-companheira na manhã de sábado e teria tido uma discussão, na qual disse ter sido “humilhado”.

Depois disso, ele foi embora e voltou no início da tarde, quando agrediu a mulher com as facadas, deixando o local em seguida. Pouco depois, ele teria procurado a polícia por conta própria e se entregado.

Desde a tarde de sábado, a defesa já havia afirmado que o comerciante, quando caía em si e falava sobre o ocorrido, se mostrava bastante abalado e arrependido do crime.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e a vítima está internada no Hospital Santa Bárbara, onde passou por cirurgia.