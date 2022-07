Comerciante morre atropelado por caminhão na SP-304

Robson Mirandola, o Nequinha, tinha 44 anos - Foto: Reprodução/redes sociais

O comerciante Robson Mirandola, de 44 anos, conhecido como Nequinha, morreu atropelado por um caminhão na manhã desta terça-feira (19), no quilômetro 136 na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste. Ele dirigia o carro VW SpaceFox, quando passou mal e parou no acostamento para pedir ajuda, mas caiu na faixa de rolamento e foi atingido pelo veículo.

A cunhada da vítima Cláudia Almeida disse que minutos antes do acidente enviou um áudio para a esposa. “Ele disse que estava com muita dor no peito e a vista embaçada. Falou que iria parar no acostamento para pedir ajuda. Minha irmã perguntou onde ele estava, pois iria para lá para ajudá-lo, mas já era tarde”, disse Cláudia. “Só Deus para nos dar força, faz seis meses que enterramos meu pai”, completou.

O velório de Nequinha está marcado para começar às 10h desta quarta-feira (20) e o sepultamento para às 13h, no Cemitério da Saudade, em Americana. Ele era casado com Débora Galdino Mirandola. Deixa uma filha de 18 anos e um filho de 8 anos.