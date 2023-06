Comerciante é preso por tráfico de drogas em Santa Bárbara

Droga estava escondida dentro de um pincel atômico e em cabos de vassouras - Foto: Divulgação - GCM

Um comerciante de 34 anos, suspeito de vender drogas no próprio bar, foi preso por guardas municipais na tarde desta sexta-feira (9), no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. Os patrulheiros fizeram buscas no estabelecimento e localizaram porções de drogas escondidos dentro de um pincel atômico e dentro do cabo de uma vassoura. Conduzido ao plantão policial, o homem foi autuado em flagrante e foi encaminhado para Cadeia de Sumaré.

Segundo consta no registro, os guardas faziam patrulhamento de rotina quando, por volta de 15h30, receberam uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas que ocorria dentro de um bar. Os agentes estiveram no estabelecimento e encontraram um papelote de cocaína na carteira do comerciante.

Quando os guardas disseram que acionariam a equipe no Canil para continuarem com as buscas, o suspeito entregou outros 13 papelotes de cocaína e 37 porções de maconha que estavam dentro de um pincel atômico e no cabo de vassouras. Os patrulheiros também apreenderam R$ 1.083 em dinheiro que estava sob o balcão.

Mesmo após a apreensão, os agentes levaram ao local a pastora Kyra, do Canil da corporação, que realizou uma varredura no estabelecimento, mas não localizou mais entorpecentes.

O homem foi levado ao plantão policial, onde foi autuado pelo delegado Fernando Bueno de Castro por tráfico de drogas e encaminhado, em seguida, para a Cadeia de Sumaré.