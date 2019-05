Comerciante é executado em farmácia em Santa Bárbara d’Oeste

O feirante Lucas da Silva Paulino, 28, foi executado a tiros dentro de uma farmácia no bairro Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite dessa segunda-feira. O homem estava na frente do caixa quando o suspeito entrou e efetuou os disparos. O crime chocou familiares e amigos, que dizem que o comerciante não tinha desafetos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu às 22h37. A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender um homicídio na farmácia da Rua Tupi. No local, foram informados que a vítima havia entrado na estabelecimento para comprar um medicamento.

Na sequência, um homem que usava bermuda clara, camiseta vermelha e boné foi em direção a Paulino e efetuou de três a quatro disparos contra ele, que estava de costas. A vítima foi socorrida ao Pronto Socorro Edison Mano, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um operador de caixa de 19 anos que estava trabalhando no momento do crime contou ao LIBERAL que o atirador entrou na farmácia menos de um minuto depois da vítima, e não disse nada antes de disparar. Ele saiu correndo da farmácia em seguida.

Ainda segundo o registro policial, a esposa da vítima estava no carro do lado de fora da farmácia e viu um homem sair com uma arma de fogo na mão, mas não conseguiu identificar em qual veículo ele entrou. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico de Legal) de Americana.

Um projétil de arma, que “aparentava ser calibre 38”, segundo o boletim de ocorrência, foi apreendido, assim como o celular da vítima. O suspeito não havia sido localizado até o fechamento dessa matéria.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que o 3º DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara instaurou um inquérito e realiza diligências para localizar e prender o autor. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas.

CHOQUE. Paulino era feirante e trabalhava em uma barraca de pastel. O sócio dele, Matheus Bueno, se disse chocado com o crime e que o amigo nunca relatou nenhuma desavença ou problema com terceiros.

“Infelizmente ele não falou nada com nós. Estou perplexo. Era como se fosse irmão. Todo mundo gostava dele”, disse Bueno, que trabalhava com Paulino há mais de seis anos.

Um parente da vítima, que pediu para não ser identificado, também disse que o feirante não tinha relatado nenhum problema.

“O que foi falado no boletim (de ocorrência) é o que a gente sabe. Aparentemente não tinha nada. Se tinha também nunca chegou a comentar com a gente. Ele não se abria muito, então se tinha alguma coisa, algum motivo que levou a isso aí, a gente não sabe”, comentou.

