Comerciante é encontrado morto dentro de bar, em Santa Bárbara

Wagner Aparecido Florêncio foi encontrado com um ferimento na cabeça em seu estabelecimento, no Cruzeiro do Sul

O comerciante Wagner Aparecido Florêncio, de 53 anos, foi encontrado morto dentro do seu bar, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta quinta-feira (11). Ele tinha um ferimento na cabeça e estava trancado dentro do banheiro. Este é o segundo caso de homicídio registrado no município em 2023.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, familiares foram até o estabelecimento comercial, na Rua João Gonçalves Barroso, no Chácaras Cruzeiro do Sul, por volta de 20h45 após não conseguirem contato com a vítima por telefone durante o dia todo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao chegarem no local, encontraram o espaço fechado e por isso o familiar pulou o muro, arrombou a porta do banheiro que estava trancada e encontrou o comerciante caído ao chão, com um ferimento na cabeça e manchas de sangue pelo chão.

As polícias Militar e Civil foram acionadas. Segundo apurações iniciais dos peritos, Wagner foi atingido na cabeça por algum indivíduo, mas não morreu imediatamente, pois no local haviam poças de sangue em diversos pontos, além de um boné com mancha de sangue que estava do lado de fora do bar. Os peritos também encontraram cobertores em cima da mesa de bilhar, improvisando uma cama.

Outra constatação feita pelos agentes é que Wagner, já ferido, teria usado o vaso sanitário e, após perder o sentido, caiu e bateu o rosto contra a parede do banheiro. A chave da porta foi encontrada do lado de fora do banheiro, sobre balcão do bar.

Não foi encontrada testemunhas do crime e o caso foi registrado como homicídio no plantão policial da cidade e será investigado pela Polícia Civil.

Velório. Wagner será velado nesta sexta-feira, à partir do 12h30, no Velório Araújo Orsola e o sepultamento está marcado para 16h30, no Cemitério Parque dos Lírios. Ele deixa os filhos Karine, Juliane e João Gabriel.

Primeiro: O primeiro caso de homicídio aconteceu em 22 de janeiro. A vítima, Rafaela Cristina Barroso da Silva, na época com 25 anos, foi morta a facadas pelo seu companheiro, João Vitor Alcântara.

Após cometer o crime, ele fugiu com o carro da mulher, bateu o veículo em uma árvore ainda em Santa Bárbara, no Jardim São Francisco e depois não foi mais visto. O criminoso se entregou aos policiais em Vargem Grande do Sul, nove dias após o crime, em 31 de janeiro. João Vitor tinha 22 anos na data dos fatos.