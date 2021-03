Comerciante de Santa Bárbara é preso pela DIG por furto de energia elétrica

Peritos identificaram que o relógio de medição estava adulterado - Foto: Divulgação - DIG

Um empresário de 45 anos foi preso em Santa Bárbara d’Oeste pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana durante a manhã desta terça-feira (16). Ele foi pego em flagrante por furto de energia elétrica, mas pagou fiança de R$ 5 mil e vai responder pelo crime em liberdade.

A operação foi desencadeada em conjunto entre a CPFL e a Seccional de Polícia de Americana. O objetivo era fiscalizar pontos com indícios de furto de energia elétrica.

Técnicos da distribuidora de energia constataram que um relógio de medição, em uma casa de carne, estava adulterado.

A modificação impedia a leitura do consumo de energia elétrica em uma das fases do sistema trifásico de alimentação, o que provocava uma economia de até 33% na leitura de consumo mensal do estabelecimento comercial.

Após a constatação da adulteração no relógio, foi acionado uma equipe do IC (Instituto de Criminalística) para confirmar a fraude. Com base no trabalho dos peritos, o crime foi confirmado.

O comerciante foi conduzido à sede da DIG de Americana onde o delegado José Donizeti de Melo o autuou em flagrante por furto de energia elétrica.