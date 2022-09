Comerciante acerta paulada em assaltante, que foge com R$ 1,6 mil em Santa Bárbara

Suspeito pegou o dinheiro do caixa e, ao se virar para fugir, foi atingido com um pedaço de madeira

Ocorrência foi registrada no Plantão Policial da cidade - Foto: Arquivo / Liberal

Um comerciante de 61 anos conseguiu acertar uma paulada em um assaltante que, mesmo assim, obteve êxito em levar R$ 1,6 mil em dinheiro de seu bar, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite deste sábado (24).

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito entrou no estabelecimento e pediu para usar o banheiro. Quando se aproximou da vítima, anunciou o roubo e pegou uma quantia em dinheiro do caixa.

Ao se virar para fugir, o comerciante conseguiu atingi-lo com um pedaço de madeira. O suspeito efetuou um disparo que acertou a parede do bar, pois teria ficado atordoado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O assaltante fugiu levando o dinheiro. A vítima relatou que não tinha câmeras de segurança nas imediações. O caso foi registrado no Plantão Policial e o criminoso ainda não foi encontrado.