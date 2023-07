Com verba de comitês, DAE vai trocar 16,3 mil hidrômetros em Santa Bárbara

Objetivo é reduzir a perda de água tratada no município e de faturamento da autarquia com o consumo que não é registrado

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste vai receber quase R$ 2 milhões dos Comitês e da Agência PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) para efetuar a troca de 16,3 mil hidrômetros.

Financiado pelo Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), o projeto ainda vai receber R$ 454 mil em recursos próprios da autarquia.

Nesse pacote, serão substituídos equipamentos com mais de cinco anos de uso. Segundo o departamento, haverá trocas em todas as regiões do município, sem cobrança para os usuários. Atualmente, Santa Bárbara conta com cerca de 71 mil ligações de água, entre residenciais, comerciais e industriais.

A troca dos hidrômetros faz parte de um conjunto de medidas do DAE barbarense para a redução das perdas de água tratada e de faturamento da autarquia com o consumo não registrado.

Previsto no Plano Municipal de Saneamento, o pacote inclui a instalação de novas adutoras, troca de redes antigas, construção de novos reservatórios, setorização na distribuição de água e pesquisa de vazamentos.

Com todas as obras e demais intervenções, a autarquia estima que pode reduzir o índice de perdas para 25% até 2035. De acordo com o Painel do Saneamento, mantido pela SNIS (Secretaria Nacional da Infraestrutura), o volume, em 2021, era de 54%.

REGIÃO. Outras duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) conseguiram aprovar projetos na área de saneamento junto aos comitês e a agência PCJ.

A Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) vai receber R$ 1,8 milhão do Fehidro para a substituição de redes e ligações de água através de método não destrutivo no seu setor industrial.

A empresa de economia mista que opera os serviços de água e esgoto da cidade terá de aportar R$ 470 mil como contrapartida a esse investimento do Fehidro.

Já o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana contará com R$ 406 mil para elaborar o projeto para substituição e prolongamento do coletor tronco de esgoto sanitário Recanto – Quilombo. A contrapartida da autarquia será de R$ 95 mil.