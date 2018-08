Com sinais de embriaguez, homem bate carro em muro

Um montador de 42 anos bateu seu carro contra um muro de uma residência no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã deste domingo (26). Ele não tinha habilitação e apresentava sinais de embriaguez, segundo informou a Polícia Militar. Ele teve ferimentos leves.

Foto: SB Notícias / Divulgação

De acordo com informações do registro policial, os militares foram acionados por volta das 8h para atender uma ocorrência de acidente. Quando chegaram no endereço, na Rua Ana Neri, encontraram o veículo danificado dentro de uma garagem. O condutor havia perdido a direção do carro e batido no muro da casa em questão.

O dono do automóvel recebeu atendimento médico no Pronto-Socorro Afonso Ramos e depois foi encaminhado ao Plantão Policial do município. Ele autorizou a coleta de sangue para realização de exame sobre teor de álcool no organismo. Com exceção do motorista, ninguém se feriu.

Depois do registro da ocorrência, o montador foi liberado. O carro foi encaminhado ao Pátio Municipal de Santa Bárbara.

A dona da casa que teve o muro danificado foi orientada a apresentar queixa, a fim de abrir uma ação penal e dessa maneira poder requerer o ressarcimento do seu prejuízo.