Com seis óbitos, agosto é o mês com mais mortes no trânsito em Santa Bárbara

Das seis mortes no trânsito de agosto, duas foram na SP-304 – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal



Com seis óbitos, uma média de um a cada cinco dias, agosto foi o mês com mais mortes no trânsito em Santa Bárbara d’ Oeste.

Quatro dos acidentes aconteceram em rodovias estaduais, dois deles na SP-304, Rodovia Luiz de Queiroz. Cinco das seis mortes aconteceram em um intervalo de dez dias.



Os dados são do InfosigaSP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo), que passou a contabilizá-los em 2015.

Até então, o mês mais fatal de Santa Bárbara no trânsito foi maio de 2019, com 5 óbitos. No ano passado, janeiro, março e abril tiveram quatro óbitos cada. O mês de 2021 com mais óbitos no município tinha sido abril, com 3, todos ocorridos em estradas.



Apesar do recorde em agosto, as mortes no trânsito estão em queda no município em relação a 2020. No ano passado houve recorde, com 26 mortes em um ano.

Neste ano, faltando quatro meses, são 12 óbitos. Em 2020, de janeiro a agosto, já haviam sido registradas 23 vítimas fatais de acidentes de trânsito.

Em 2015, Santa Bárbara registrou 21 acidentes fatais. No ano seguinte foram 20. Em 2017, o número caiu para 11, e para oito em 2018. Depois, em 2019, morreram 24.

Em 2021, antes de agosto, a última morte no trânsito em Santa Bárbara tinha sido em maio, quando um soldador de 26 anos, passageiro do veículo, morreu após capotamento de caminhonete na SP-306, Rodovia Comendador Américo Emílio Romi.

Vítimas de agosto

A primeira morte de agosto foi no dia 4, quando um motociclista de 54 anos colidiu com um caminhão, na Rodovia Bandeirantes (SP-348). Ele foi atropelado após a batida e morreu no local. As outras cinco vítimas fatais de acidentes do mês morreram em hospitais.

Em 7 de agosto, um homem de 21 anos, que estava na garupa de uma moto, morreu após colisão do veículo contra defensa metálica, na SP-135, Rodovia Margarida da Graça Martins. No dia 10, um homem de 52 anos morreu após acidente à noite na SP-304.

Três dias depois, em 13 de agosto, o adolescente João Guilherme Ferreira dos Santos Silva, 17, morreu após colidir a moto que dirigia contra um portão, no Santa Rita de Cássia.

João Guilherme chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos – Foto: Reprodução / Facebook



No dia seguinte, 14 de agosto, o aposentado José Escaratte, de 76 anos, faleceu após ter sido atropelado por um carro forte no Jardim Pérola quando andava de bicicleta na contramão.



Por fim, em 26 de agosto, outra morte de ciclista na contramão. José Antônio Rodrigues, 65, morreu após ser atropelado por um carro na SP-304 .

O que dizem?



Em nota, a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil de Santa Bárbara ressaltou que realiza diagnóstico dos acidentes em vias urbanas e que toma medidas para reduzir esses números.



“As ocorrências de agosto não se repetem nos mesmos locais, o que pode indicar imperícia dos condutores”, finaliza.

Embora já tenha assinado o contrato há quase um mês, os radares fixos de Santa Bárbara, que ficaram dois anos sem funcionar, seguem sem previsão de voltar a operar.

De acordo com a pasta, os aparelhos voltarão a operar “assim que os procedimentos administrativos forem concluídos”.



O DER (Departamento de Estrada e Rodagens do Estado de São Paulo), que responde pela SP-304 e outras rodovias estaduais, declarou que trabalha na conclusão da licitação para implantar radares na rodovia.

O Departamento destaca que à campanhas para respeitar o limite de velocidade, que tem sido fiscalizado pela Polícia Militar Rodoviária por meio dos radares portáteis, operados por agentes.