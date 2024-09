Com pai de vítima a caminho, STJ suspende júri sobre caso de mulher encontrada em bueiro em Santa Bárbara

Julgamento estava marcado para esta segunda-feira; Maria Carolina Almeida foi morta em outubro do ano passado

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) acatou um recurso do réu e suspendeu nesta sexta-feira (27) o júri popular de José Albert de Menezes, de 25 anos, acusado de assassinar Maria Carolina Almeida, 26, que era sua companheira, e descartar o corpo em um bueiro no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, em outubro do ano passado.

Maria Carolina Almeida Vieira tinha 26 anos quando foi assassinada – Foto: Reprodução/Facebook

O júri estava marcado para a próxima segunda-feira, no Fórum local, e o pai da vítima, Arnaldo de Jesus Vieira já tinha embarcado de ônibus de São José da Tapera, em Alagoas, para acompanhar o julgamento. A nova data ainda não foi definida.

Ao LIBERAL, Arnaldo disse que recebeu uma mensagem via WhatsApp do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) informando sobre a suspensão para que pudesse cancelar a viagem, o que não foi possível.

Na mensagem, a promotoria enfatizou que lamentava o ocorrido.

“Recebi a mensagem e fiquei muito triste e nervoso, pois não sabia o que fazer. Achei que finalmente poderia ter um alívio em tudo o que ocorreu na minha vida, porque tenho a fé de que ele [réu] seja condenado por tudo o que fez não só para a minha filha, mas para toda a família, e principalmente meus netos que nunca mais terão a presença da mãe”, desabafou.

Arnaldo de Jesus Vieira estava vindo de Alagoas para o julgamento e agora tenta retornar – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Quando conversou com a reportagem, por volta das 18 horas desta sexta, Arnaldo já tinha chegado a Feira de Santana, na Bahia.

“Durante a viagem já fiz amizade com os motoristas e agora vou ver se consigo uma maneira de voltar para casa. Se conseguir embarcar em outro ônibus na próxima parada consigo chegar em São José da Tapera, ainda no domingo, mesmo dia em que pretendia chegar em Santa Bárbara”, disse o pai da vítima.

Caso

José Albert está respondendo por feminicídio, com motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de violência doméstica e ocultação de cadáver.

O advogado Gustavo Mayoral, que representa o réu, afirmou que a defesa entrou com recurso uma vez que a justiça local havia negado a produção de provas solicitadas pela defesa para apresentar aos jurados.

“Em decisão pelo STJ, os pedidos de liminar foram atendidos, sendo um destes a suspensão do Tribunal do Júri que seria realizado no dia 30”, concluiu.