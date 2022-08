Com o apoio do helicóptero Águia, Hilux furtada em Rio Claro é recuperada em Santa Bárbara

A Polícia Militar recuperou em Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta terça-feira (16), uma Toyota Hilux, que tinha sido furtada em Rio Claro. Dois foram detidos por furto, porém um dos envolvidos era menor de idade e foi liberado após o registro dos fatos.

De acordo com a PM, por volta de 12h, os militares receberam a informação de que uma Hilux furtada foi vista com dois ocupantes em Santa Bárbara d’Oeste.

Os PMs começaram as buscas e contaram com o apoio do helicóptero Águia da PM. Durante o patrulhamento, os suspeitos foram vistos na Avenida Santa Bárbara e, na Rua Olinda, o motorista parou o carro e os dois suspeitos tentaram fugir a pé, pularam telhados, mas foram alcançados.

Os dois, um homem de 20 anos e um adolescente de 16, confessaram o furto e afirmaram que receberiam R$ 18 mil pela participação no crime.

A dupla foi levada ao 2° DP (Distrito Policial) de Santa Bárbara, onde o maior de idade recebeu voz de prisão por furto, adulteração de veículo e corrupção de menor. O adolescente, de 16 anos, foi liberado após à mãe após o registro da ocorrência.