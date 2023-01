Com o apoio do Canil da GCM, jovem é detido com crack e cocaína em Santa Bárbara

Com o trabalho de faro da cachorra Tandera, do Canil da GCM (Guarda Civil Municipal), um jovem de 20 anos foi detido por tráfico de drogas, no Jardim Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste, na tarde deste domingo (29). Ele estava com porções de cocaína e crack.

Foram apreendidos 68 microtubos de cocaína, 84 pedras de crack, além de R$ 644,55 provenientes do tráfico – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo informações da corporação, por volta de 16h30 os guardas receberam uma denúncia anônima informando que um jovem traficava em uma área verde, na Rua Costa Rica, no Jardim Sartori.

Os agentes foram verificar a denúncia e lá encontraram o suspeito. Em busca pessoal, foi encontrado um microtubo de cocaína e R$ 34.

O canil da corporação deu apoio na ocorrência. A cachorra Tandera encontrou uma sacola com drogas escondida na mata. Dentro dela estavam 68 microtubos de cocaína, 84 pedras de crack, além de R$ 644,55 em espécie, provenientes do tráfico de drogas.

Levado ao plantão policial, o jovem foi liberado, mas responderá em liberdade pelo crime. Os entorpecentes foram apreendidos.