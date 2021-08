Com novos casos, NEI suspende todas as aulas presenciais em Santa Bárbara

O NEI retornou de férias no último dia 2 e, segundo a Fundação Romi - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Após mais casos do novo coronavírus (Covid-19), o NEI (Núcleo de Educação Integrada) da Fundação Romi, colégio particular de Santa Bárbara d’Oeste, suspendeu as aulas presenciais de todas suas turmas. O ensino remoto permanecerá em vigor até o próximo dia 20, com retorno presencial programado para 23 de agosto.

Conforme o LIBERAL noticiou na última terça, devido à contaminação de alguns alunos e professores, foram suspensas as aulas presenciais de turmas de estudantes e funcionários que tiveram contato direto com os positivados.

Já na terça, a escola realizou uma testagem em massa com todos os funcionários, oportunidade na qual houve a constatação de novos infectados. A situação motivou a direção a suspender as atividades presenciais de todas as turmas. O número de contaminados não foi divulgado.

O NEI retornou de férias no último dia 2 e, segundo a Fundação Romi, tem tomado medidas contra a disseminação do novo coronavírus.

“Desde o início da pandemia a Fundação Romi redigiu, e torna público no site, a Cartilha de Prevenção à Covid-19. No documento temos os protocolos de higiene e segurança, seguindo as diretrizes das esferas municipal, estadual e federal e OMS (Organização Mundial da Saúde), incluindo as ações que devem ser realizadas diante de casos positivos em nossa instituição”, comunicou a fundação.

Nesta quinta, a RPT (Região do Polo Têxtil) registrou mais nove mortes por coronavírus: cinco em Americana, três em Santa Bárbara e uma em Sumaré. Agora, a região soma 3.435 vítimas da Covid-19.