Com nova marca, Canatiba Têxtil quer ir além do jeanswear

Indústria passou dois anos em pesquisa para o desenvolvimento de produtos específicos para a uniformização - Foto: Marcelo Rocha

Com 50 anos no mercado, a Canatiba, em Santa Bárbara d’Oeste, reestruturou as linhas de produção, que historicamente são focadas no denim, material do jeans, e incorporou a palavra têxtil na logomarca. Com as mudanças, a empresa espera, neste ano, ir além do jeanswear e disputar o segmento de workwear (uniformes).

Denim, special fabrics e utilitárius são as três divisões que integram o novo conceito da têxtil. O primeiro segue como carro-chefe, avançando na direção de soluções que aliam conforto, qualidade e design. Em special fabrics, a Canatiba reúne tecidos coloridos, maquinetados e estampados que agora contam com um time que partirá para além do jeans, em outros setores da moda, como a alfaiataria, por exemplo. E a divisão de utilitárius, que é a grande novidade da empresa.

A indústria passou dois anos em pesquisa para o desenvolvimento de produtos específicos para a uniformização. Durabilidade, ciclos de lavagem, conforto e garantia na reposição, estão entre as características mais importantes desse segmento. Outro ponto fundamental é o controle do escoamento da matéria-prima.

“Como já fazemos no denim e special fabrics, estamos preparados para estocar os tecidos para os nossos clientes que utilizarão as bases na medida da sua necessidade”, explica Darci Covolan, sócio-fundador da empresa no comando da área comercial.

Segundo a empresa, a reestruturação da Canatiba permitirá que os segmentos special fabrics e utilitárius alcancem até 2023 a casa de 15% da produção total da empresa, com a ativação de sua capacidade produtiva, utilizando a estrutura existente.

Apesar de não falar em valores, o diretor de marketing da Canatiba Têxtil, Fábio Covolan, afirmou ao LIBERAL que espera um aumento adicional gradativo no faturamento na medida que a indústria se consolidar em novos mercados.

“Já tivemos algum aumento de volume. Algo tímido ainda pois estamos apenas começando e nos apresentando como empresa a um mercado todo novo”, disse.

Ele afirmou ainda que a indústria está em um momento de contratações para profissionais no administrativo bem como para produção, parte disso, reflexo da preparação dos desafios previstos com a reestruturação da empresa.

ESTRUTURA. A Canatiba é a segunda maior indústria têxtil da América Latina. Atualmente possui três unidades fabris em Santa Bárbara d’Oeste com 2 mil funcionários diretos. Ela tem uma produção mensal de 11 milhões de metros lineares de tecidos que abastecem o mercado nacional e também marcam presença em países da Europa, América Latina e África.