Com mais apoiadores, Piovezan e Eliel polarizam debate dos candidatos à Prefeitura de Santa Bárbara

Mesmo sem confrontos, tom das discussões ficou marcado por cutucadas do candidato do PSD ao atual prefeito em temas como tombamento de estádio e educação

O debate dos candidatos à Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizado na noite desta terça-feira (24), na Casa de Maria da Paróquia São Paulo Apóstolo, no Jardim das Laranjeiras, teve uma dinâmica que não possibilitou o confronto direto entre os concorrentes. Mesmo assim, o tom das discussões ficou marcado pelas cutucadas de Eliel Miranda (PSD) ao atual prefeito Rafael Piovezan (PL), o que colaborou para a polarização de aproximadamente 700 pessoas presentes no local.

Dr. José (União Brasil), que teve falas mais assertivas sobre a saúde, e Vanderlei Larguesa (PT), que precisou ser interrompido por três vezes para que a organização chamasse a atenção do público quanto ao barulho de conversa, também participaram das perguntas e respostas.

Debate na Casa de Maria, em Santa Bárbara d’Oeste, com os candidatos à prefeitura nas eleições 2024 – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

O debate teve início às 20h25, com a apresentação dos postulantes ao Executivo barbarense. Na sequência foi realizada a primeira dinâmica: uma pergunta era lida pelo apresentador e respondida em no máximo três minutos por apenas um candidato, conforme sorteio. Ao todo, foram três rodadas nesse modelo, totalizando 12 perguntas.

Neste primeiro bloco, Eliel e Piovezan já polarizaram as manifestações do público. Enquanto o candidato do PSD adotou uma postura crítica à atual gestão, o postulante do PL buscou defender e enumerar obras.

Porém, em dois temas o atual vereador fez com que a plateia se levantasse: ao criticar uma suposta “ideologia na educação” de Santa Bárbara e propor a implantação de uma escola cívico-militar por meio da GCM (Guarda Civil Municipal), e ao defender o tombamento histórico do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, do União Barbarense — sendo que, neste último assunto, pessoas chegaram a direcionar xingamentos a Piovezan.

Já o atual prefeito defendeu praças e áreas de lazer, bem como detalhou a ideia de uma parceria público-privada para a construção de cemitérios verticais. Com vários apoiadores e servidores da administração, essas ideias foram bastante aplaudidas.

Dr. José também foi apreciado pelo público quando trouxe ideias para a saúde e falou sobre pisos táteis e regularização de calçadas para PCDs (Pessoas com Deficiência). Por fim, Larguesa detalhou a sua proposta de orçamento participativo e destacou a luta por grupos que sofrem algum tipo de preconceito. O petista foi aplaudido pelo público, mas mais timidamente.

Público compareceu em bom número ao evento – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

No segundo bloco, todos os candidatos tiveram três minutos para responderem a uma pergunta sobre construção de um hospital municipal ou manutenção do Hospital Santa Bárbara. Neste momento, novamente Eliel e Piovezan polarizaram a plateia, com o postulante do PSD propondo o início da construção de um hospital da prefeitura e o do PL retrucando, ao dizer que a edificação da unidade é uma “proposta de sedução”, defendendo os complexos de saúde.

Embora Dr. José tenha defendido a mesma pauta de Eliel, o médico acabou não sendo tão apreciado pelo público.

Larguesa propôs um diálogo com as cidades da região, além do Estado e do governo federal para a construção de um hospital regional. Durante a fala, o petista teve de ser interrompido, pela terceira vez, para que a organização chamasse a atenção do público devido aos barulhos de conversa.

Ao LIBERAL, Larguesa disse que em uma das oportunidades ele mesmo solicitou aos apresentadores que a plateia fosse controlada, mas depois não percebeu as conversas e as interrupções, por isso não se sentiu desrespeitado.

Por fim, nas considerações finais, a polarização ficou ainda mais clara, uma vez que o atual vereador e o prefeito foram muito aplaudidos, inclusive de pé, enquanto os outros tiveram manifestações mais contidas.

À reportagem, Eliel afirmou que não teve a intenção de “bater” em Piovezan e que suas falas foram apenas para contextualizar as respostas com a atual gestão. Por sua vez, o atual prefeito acredita que foi alvo “porque é vidraça” e que os outros postulantes teriam deixado claro que não concordam “com nada do que foi feito em seu governo”.

Os quatro candidatos ao Executivo barbarense participaram do evento – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

As avaliações do debate na Casa de Maria

Rafael Piovezan: “A gente sempre gosta de conversar com as pessoas, falar da cidade. Acho que o debate é uma grande oportunidade disso. Gostaria de poder falar sobre todos os temas que foram sorteados, mas conseguimos algumas oportunidades para falar de pontos importantes para Santa Bárbara. Foi muito tranquilo. Os candidatos apresentaram as suas propostas, eu apresentei a nossa. A gente veio para trazer ideias, propostas e conectar com o que foi feito”.

Eliel Miranda: “Acredito que o trabalho feito nesta noite foi um ganho para a população conhecer a energia de cada candidato e conhecer as propostas. É um pouco diferente das entrevistas, porque aqui eram perguntas que nós não sabíamos quais eram. Estávamos preparados para todos os temas. Os candidatos que foram bem aqui podem melhorar as suas votações”.

Dr. José: “Correspondeu às expectativas. Nós pudemos expor algumas partes do nosso plano de governo para a população. É claro que existem torcidas, tinham pessoas comissionadas aqui, então é natural que algum candidato tenha sido mais aplauso, mais gritaria. Porém, o que importa é a mensagem que passamos para a população barbarense, foi a gente levar o nosso projeto que é possível de fazer”.

Vanderlei Larguesa: “Não teve o embate direto, tiveram algumas questões que a gente puxou. O prefeito defendeu o governo dele, um processo natural. Acredito que uma entrevista, uma sabatina, um debate são os melhores mecanismos para divulgação de um plano de governo. Muito melhor que uma propaganda em si, estática, do rádio e produzida”.