Com fratura, mulher espera cirurgia há 2 semanas

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A autônoma Cristiane Xavier Pereira, 42 anos, está sentindo fortes dores no braço direito, após ter sofrido uma queda e fraturado o membro no dia 18 de maio. Ela passou por atendimento médico no Pronto Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, foi encaminhada para um ortopedista na Santa Casa do município e desde então aguarda cirurgia.

“Estou há 14 dias com o braço quebrado e a mão inchada. Ligo no hospital e eles dizem que não tem previsão de quando a cirurgia será feita. Cada hora dão uma desculpa diferente: falta material, não tem leito. Não sei mais o que fazer porque além da dor, preciso trabalhar. Não sou registrada e vivo de ‘bicos’. Tenho dois filhos e uma casa para sustentar”, declarou em entrevista ao LIBERAL nesta quinta.

Cristiane disse que está desde o dia 21 de maio com uma tala no braço. “Fiz raio-X e o médico disse que tive um corte, fratura exposta e que quando tivesse uma vaga na Santa Casa seria operada. Nesta quarta-feira [dia 30] voltei no hospital e o ortopedista me passou mais uma receita com remédios para dor e febre. Perguntei novamente sobre a cirurgia e ele disse que não tinha previsão. Não sei mais a quem recorrer. Estou tendo febre, dor de cabeça, dificuldade em mexer o braço e impedida de trabalhar”, afirmou.

O LIBERAL entrou em contato com a Santa Casa, mas a telefonista informou que os responsáveis só poderiam ser contatados a partir de segunda-feira, por conta do feriado de Corpus Christi. A reportagem também tentou por mais de uma vez falar no celular do presidente da instituição, Donizetti Leite, mas as ligações não foram atendidas.