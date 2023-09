Com dificuldades financeiras, Hospital Santa Bárbara recebe verba estadual de R$ 1 milhão

Liberação da verba foi anunciada nesta terça-feira (19) pelo prefeito Rafael Piovezan - Foto: Divulgação

A Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste, mantenedora do Hospital Santa Bárbara, irá receber R$ 1 milhão para custeio e compra de materiais de consumo, como seringas e gazes.

O recurso é de origem do Governo do Estado de São Paulo e a liberação da verba foi anunciada nesta terça-feira (19) pelo prefeito Rafael Piovezan (PV).

“O nosso trabalho é baseado sempre em oferecer o melhor às pessoas. Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas, ao secretário de Saúde, Eleuses Vieira de Paiva, ao secretário de Governo, Gilberto Kassab, e também ao sempre deputado Ataíde Teruel, que ajudou nesta intermediação”, comentou Piovezan.

Conforme o LIBERAL noticiou no início de agosto, o Hospital Santa Bárbara tem dificuldades para fechar as contas do mês. De acordo com o presidente da organização, Aparecido Donizetti Leite, o gasto mensal é de R$ 4,8 milhões.

A unidade de saúde ainda necessita de reformas e de aquisição de equipamentos, bem como novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido à alta taxa de ocupação.