Com auxílio do cão de faro, ação em conjunto da Polícia Civil e GCM apreende drogas em Santa Bárbara

Equipe do Canil da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara auxiliou na busca e apreensão das drogas - Foto: Divulgação_GCM

Uma ação conjunta entre Polícia Civil e GCM (Guarda Civil Municipal), com apoio do canil da guarda realizada em Santa Bárbara, na manhã desta quinta-feira (9), apreendeu 658 unidades de entorpecentes entre cocaína, maconha e crack. O responsável pelas drogas não foi identificado.

De acordo com a corporação, os patrulheiros foram auxiliar a Polícia Civil no cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos endereços no bairro Santa Fé e, ao final do cumprimento das ordens judiciais, por volta de 11h, os policiais e os guardas, com o auxílio do trabalho de faro da cadela Tandera, encontraram em uma área verde do mesmo bairro, entre as ruas Plácido Ribeiro Ferreira e Tiago de Azevedo dos Santos, diversas unidades de drogas.

Foram apreendidos 325 microtubos de cocaína, 172 porções de maconha e 161 pedras de crack, totalizando 658 unidades.

Apesar da localização das drogas, nenhum responsável foi identificado. Os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi registrado no 2° DP (Distrito Policial), que ficará responsável pelas investigações.