Com apoio do canil, GCM apreende maconha, cocaína e crack no Jardim Santa Fé, em Santa Bárbara

Droga foi encontrada com auxílio do canil - Foto: Divulgação

A GCM (Guarda Civil Municipal), com o apoio do canil, apreendeu 262 unidades de drogas no Jardim Santa Fé, em Santa Bárbara d’Oeste, nesta terça-feira (27). Nenhum suspeito foi detido.

Segundo informações da corporação, os guardas faziam patrulhamento pelo bairro quando viram um suspeito entre o cruzamento das ruas Plácido Ribeiro Ferreira e Olímpio Campagnolo. Já o homem, ao ver a viatura, fugiu em direção a uma área verde do bairro e não foi mais encontrado.

No local, com o trabalho do canil, os patrulheiros localizaram 94 porções de maconha, 85 de cocaína e 83 pedras de crack.

Todos os entorpecentes foram apreendidos e o caso foi apresentado no 2º Distrito Policial da cidade.