Com alta procura, vacinação em Santa Bárbara pode ter distribuição de senha

Com alta procura, a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Santa Bárbara d’Oeste pode ter distribuição de senha. A imunização da nova faixa etária, de 60 a 62 anos, teve início quarta-feira (5), quando foram aplicadas 2.364 doses nos três pontos de vacinação.

Prefeitura já havia aberto novo local de vacinação na quarta – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste

“Devido à grande procura e por se tratar de um público mais numeroso que foi aberto essa semana, em alguns pontos as equipes podem distribuir senhas no decorrer da tarde, visando garantir a aplicação das doses até às 17h”, informa a prefeitura nesta quinta-feira (6).

O LIBERAL questionou o Executivo sobre se foi preciso distribuir senha nesta quinta e se o esquema de entrega de senhas será mantido na próxima semana. A reportagem perguntou ainda se o município vai abrir novo ponto de vacinação.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Em nota, a prefeitura não respondeu se foi necessário distribuir senha. “Por enquanto, serão mantidos apenas estes pontos de vacinação”, informou a administração municipal.

Foi descartada pelo Executivo, “por enquanto”, a abertura de novo local para imunizar a população. “Toda a demanda foi atendida”, encerra a nota.

Segundo a prefeitura, até o momento, foram aplicadas 45.376 doses, sendo 30.184 da primeira dose e 15.192 da segunda dose no município.

O Executivo já havia aberto um terceiro local de vacinação para o início da imunização da nova faixa etária, na quarta-feira. Porém, no primeiro dia, o movimento foi tranquilo na cidade, conforme acompanhou o LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A primeira dose é aplicada, das 8h às 17h, na Emefei Profª Antônia Dagmar Rosolen, na Vila Sartori, no CIEP Dom Eduardo Koaik, no Planalto do Sol II, e no CAIC Irmã Dulce, no Santa Rita. Para receber a 1ª dose, o idoso deve ter em mãos CPF e comprovante de endereço.

Paralelo a isso, idosos com 63 anos ou mais também podem procurar pelas três escolas municipais para receber a 1ª dose da vacina. Vale ressaltar que a convocação para 2ª dose prossegue com agendamento normalmente nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses, ressalta a prefeitura.

Em caso de dúvidas da vacinação, o munícipe pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone (19) 3455-1654.