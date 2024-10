Com 85% da obra concluída, ampliação de represa de Santa Bárbara deve ser entregue até dezembro

A ampliação da Represa de Cillo, no Parque das Águas, em Santa Bárbara d’Oeste, deverá ser entregue até dezembro deste ano.

Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), após questionamento do LIBERAL, mais de 85% da obra está concluída e dois aditamentos foram realizados nesta segunda-feira (30), no valor de R$ 351,4 mil.

A construção foi anunciada em junho de 2020, na gestão do então prefeito Denis Andia, e já tem um ano de atraso por conta de uma impugnação apresentada por um dos concorrentes da licitação, o que levou à disputa judicial.

A construção foi anunciada em junho de 2020, na gestão do então prefeito Denis Andia – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O imbróglio só foi resolvido em maio de 2021, quando o processo foi dissolvido e, logo depois, o certame foi reaberto e vencido pelo Consórcio Santa Bárbara 200, único participante e cuja proposta foi de R$ 12,2 milhões.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Fases

De acordo com o projeto, a ampliação tem duas etapas: a primeira consiste no alteamento (construção) da barragem e na nova estrutura hidráulica, enquanto a segunda é a elevação do nível de água, com a formação do novo lago.

Ainda está sendo terminado o primeiro passo, de acordo com uma construtora contratada, e o prazo de entrega foi recalculado para dezembro de 2024. Antes, a expectativa é de que ficasse pronta em 2023.

Nesta segunda, foram feitos dois aditamentos ao contrato com o consórcio, que totalizam R$ 351,4 mil.

Os incrementos são explicados por correções anuais do valor da obra pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor). Além disso, foram feitos dois aditivos de reprogramação (do andamento da obra), que se devem à alteração do projeto para adequação técnica.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Quando a expansão estiver concluída, a Represa de Cillo terá capacidade para armazenar mais de 3 bilhões de litros d’água, um aumento de quase 100% do volume.

Contando com as represas Areia Branca e São Luiz, a cidade chegará a mais de 12 bilhões de litros reservados, aumento de 25%.

Conforme o DAE, esta quantia garantirá abastecimento por mais 50 anos e evitar situações de insegurança hídrica quando há estiagem, como aconteceu em 2021.