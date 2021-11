Com 715 vagas disponíveis, Desenvolve S. Bárbara retoma atendimento 100% presencial

Vagas são voltadas a alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e pessoas com deficiência

O Desenvolve S. Bárbara, que retomou o atendimento 100% presencial nesta terça-feira (9), abriu 715 vagas de emprego com carteira assinada.

As vagas podem ser encerradas sem aviso prévio e são voltadas a alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e pessoas com deficiência.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer no Desenvolve S.Bárbara, localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Por conta da pandemia, as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, continuam obrigatórias, como o uso de máscaras, aferição de temperatura e disponibilização de álcool gel 70%.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Ajudante instalador de vidros, Ajudante de obras, Ajudante de pedreiro, Armador, Auxiliar de confeitaria, Auxiliar de corte, Auxiliar de expedição, Auxiliar de retorção, Balconista, Bombeiro hidráulico (encanador), Carpinteiro, Contramestre, Cortador, Costureira (o), Encanador, Jardineiro, Lavador de autos, Marceneiro, Manicure, Mecânico montador/ ajustador, Montador de móveis, Motorista carreteiro, Mordomo de hotelaria, Operador de roçadeira, Operador de oxicorte (foto célula), Operador de torno Convencional, Operador e programador centro de usinagem, Pedreiro, Servente de obras, Tecelão (ã), Tecelão (Jacquard), Urditriz.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Açougueiro Jr., Ajudante de obras, Ajudante de pedreiro, Ajudante de piscina, Ajudante de produção, Auxiliar de almoxarife, Auxiliar mecânico manutenção, Auxiliar de transporte, Carpinteiro, Costureira, Cozinheira (o), Encanador industrial, Mecânico de empilhadeiras, Meio de marcenaria/ montagem, Meio oficial serralheiro, Montador/Mecânico de extintor, Operador (a) de conicaleira/retorção, Operador de prensa, , Pizzaiolo (a), Recepcionista (folguista), Retificador, Serralheiro, Serralheiro industrial, Tecelão (ã), Vendedor (a), Zelador.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Ajudante de instalador, Ajudante montador de vidros, Armador, Assistente operacional, Auxiliar de almoxarife, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de escritório, Auxiliar de expedição, Caldeireiro, Carpinteiro, Controlador de manutenção, Encarregado de loja, Encarregado (a) de pátio, Estagiário (a), Estampador de pano, Estoquista, Ferramenteiro, Fresador, Fresador/ Ferramenteiro, Líder de produção, Mecânico de manutenção, Montador (a) estrutura metálica, Operador (a) comercial/ Caixa, Operador de dobra CNC, Operador de escavadeira, Operador líder, Repositor, Retificador, Revisor de qualidade, Serralheiro, Soldador, Subchefe, Tecelão (ã), Técnico em informática, Técnico de manutenção residencial, Técnico em segurança do trabalho, Torneiro de produção, Vendedor (a), Vendedor (a) interna, Vendedora interna/externa, Vendedor (a) de móveis planejados.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de montagem: curso na área mecânica ou de desenhos técnicos, Assistente administrativo: curso técnico em administração, Auxiliar de desenho: curso na área, Auxiliar de laboratório: curso de laboratório, Auxiliar de mecânico de manutenção: curso na área, Desenhista projetista: necessário curso de AUTOCAD e 3D, Eletricista montador: curso de elétrica ou mecatrônica, Eletromecânico: curso de NR10, Fresador/ Mecânico: curso na área de usinagem, Mecânico de empilhadeiras: curso de operador de empilhadeiras, Mecânico de empilhadeiras: curso de NR11, NR18 e de mecânica/ mecatrônica ou eletromecânico, Mecânico de manutenção: curso na área, Motorista de micro ônibus: curso de transporte de passageiro; Motorista de ônibus: curso de transporte de passageiros, Operador(a)/ programador (a) de centro de usinagem: curso na área, Operador de retroescavadeira: curso de retroescavadeira, Orçamentista civil: curso técnico de edificações, Operador de serra: curso de mecânico/ leitura e interpretação de desenhos, Preparador e operador de CNC: curso na área, Programador de centro de usinagem: curso na área, Técnico (a) em segurança do trabalho: curso na área, Técnico eletromecânico (externo): curso na área, Técnico mecânico: curso na área, Torneiro mecânico convencional: curso de leitura e interpretação, Torneiro de lixa/ Torneiro: Curso de leitura e interpretação de desenhos, Torneiro mecânico/ fresador: curso na área.

Vagas para graduação:

Analista de logística internacional, Analista de mídia performance, Analista de mídias sociais, Assistente de escrita fiscal, Assistente de seguro, Auxiliar contábil, Auxiliar de departamento contábil, Auxiliar de departamento fiscal, /Auxiliar de T.I., Comprador (a), Estagiária de marketing, Designer gráfico, Estagiário (a) de contabilidade, Estagiário (a) de engenharia civil/ arquitetura, Estagiária (o) em engenharia mecânica/ produção, Estagiário (a) SRD, Farmacêutico (a), Fonoaudióloga (o), Gerente administrativo, Nutricionista, Projetista, Psicólogo (a), Técnico (a) de qualidade, Terapeuta ocupacional, Vendedor (a).

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Agente de fiscalização, Operador (a) de caixa