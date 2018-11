Coletes à prova de bala serão trocados em Santa Bárbara

A juíza Regina Rodrigues Urbano, da Vara do Trabalho de Santa Bárbara d’Oeste, determinou que a prefeitura entregue em 15 dias, aos guardas municipais, novos coletes à prova de bala. A decisão é liminar (provisória) e atende um pedido feito por dois servidores. No início do mês, o LIBERAL revelou que as etiquetas dos equipamentos indicam que o prazo para uso havia vencido. A administração afirma que o fabricante “garante o funcionamento” até o final de dezembro.

Segundo a magistrada, os coletes são de “extrema importância para o desenvolvimento das atividades” dos guardas em segurança. A multa, em caso de descumprimento, é de R$ 100 por dia limitados a R$ 20 mil. Além dos novos equipamentos, os guardas pedem uma indenização. Até o fechamento desta edição, o governo municipal não havia sido notificado sobre a decisão. Foto: Reprodução

A maioria dos coletes foi fabricada em outubro de 2013. Neles, há a informação de que a garantia se estende por cinco anos. Quando questionada pela reportagem, a assessoria de imprensa do município afirmou que o certificado emitido pela empresa Blintec, responsável pela fabricação, indica um prazo maior: cinco anos e dois meses.

O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, prometeu, ainda, abrir uma sindicância contra os guardas que informaram o vencimento dos coletes à imprensa por “disseminar informações falsas”.

A administração, na época, afirmou que a licitação para a compra de um novo lote de equipamentos havia sido concluída e garantiu que a empresa vencedora já tinha obtido autorização do Exército para a entrega, que seria realizada “até o próximo dia 15”. O prazo, no entanto, não foi cumprido.

Nesta segunda-feira, a prefeitura não quis fixar um prazo para a entrega. “A empresa vencedora da licitação está providenciando o despacho dos equipamentos que serão entregues nos próximos dias. Vale lembrar que os atuais coletes têm validade até o final de dezembro”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.