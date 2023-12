Coleta de lixo é retomada em Santa Bárbara

Três caminhões do Consórcio Santa Bárbara d’Oeste que fazem a coleta de resíduos urbanos e estavam quebrados voltaram a circular nesta sexta-feira (8). Por conta do problema o serviço acabou interrompido em várias regiões do município.

Algumas regiões de Santa Bárbara sofreram com a falta da coleta de lixo – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A prefeitura informa que a previsão é que a coleta seja normalizada até sábado (9), em todas as regiões da cidade, agora com os cinco caminhões que compõe o serviço.

A vereadora Esther Moraes (PL) disse que participou de uma reunião com a administração e recebeu a promessa sobre a regularização da coleta de lixo.

“Fomos informados que os funcionários irão trabalhar até mais tarde neste sábado para colocarem a coleta em dia. Vamos continuar acompanhando”, disse a parlamentar.

Moradores de várias regiões procuraram o LIBERAL sobre a interrupção que estaria ocorrendo há uma semana. Os sacos de lixos estavam acumulados e causando mau cheiro.

O diretor do Consórcio Santa Bárbara d’Oeste, Vinícius Ferencile, disse recentemente que providenciaria a locação de mais veículos para regularizar a demanda.

Ele relatou ainda que o contrato com a prefeitura vence em fevereiro, mas pretende renová-lo, e afirmou que o pagamento está atrasado, no entanto, não quis entrar em detalhes.

Por fim, ressaltou que a falha na coleta aconteceu por problemas pontuais, devido às baixas dos caminhões, e não tem relação com as pendências financeiras da administração.