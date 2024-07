Clínica Meu Pet, em Santa Bárbara, completa um mês com 60% dos atendimentos de emergência

Espaço teve pouco mais de 250 atendimentos no primeiro mês de funcionamento

Atendimento na Clínica Meu Pet, em Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Clínica Meu Pet, em Santa Bárbara d’Oeste, completou no último dia 14 um mês de funcionamento. O espaço público registrou 253 atendimentos a animais domésticos neste período, sendo que 60% dos casos eram de emergência.

A princípio, a clínica tem realizado atendimentos de baixa complexidade, como consultas, medicações, internações diárias e retornos – além, claro, de situações de urgência. Famílias cadastradas em serviços de assistência social têm prioridade no acompanhamento da Meu Pet.

“Esse primeiro mês de atendimento da Clínica Meu Pet foi bem positivo. A gente consegue ver um saldo positivo pelos números e pelo retorno que a gente tem, porque vários desses animais que foram atendidos passam por retorno. O mais importante é a melhora deles e a tranquilidade dos tutores”, disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Cleber Canteiro.

De acordo com o secretário, não há uma única característica maior das emergências atendidas pela Meu Pet. Ele explica que a equipe veterinária divide os atendimentos de urgência em acidentes, possíveis envenenamentos e problemas por conta da idade.

“Muitas vezes o animal amanhece com alguma coisa, ou amanhece trêmulo. Ele chega na clínica e a gente percebe que algo desencadeou por conta da idade. O atendimento está bem dividido entre emergência com acidente e piora repentina do animal”, explicou.

Clínica Meu Pet, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

No caso das consultas, o atendimento deve ser agendado presencialmente na clínica, que fica na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467, no Jardim Souza Queiroz. Neste primeiro mês, foram feitos 238 agendamentos, assim como o cadastramento de 385 animais – sendo 213 cães e 172 gatos.

Exames e cirurgias

Dentro do atendimento de baixa complexidade, estão inseridos exames físicos e de laboratório, como coleta de sangue e de urina, por exemplo. Para realizar exames de imagem e cirurgias, no entanto, ainda há a necessidade de novos equipamentos que, segundo a prefeitura, estão em processo de compra por licitação e serão enviados pelo Estado.

Esse é, inclusive, o ponto negativo da Meu Pet até então para o secretário. A expectativa do município é que na próxima semana haja alguma novidade sobre a chegada dos novos aparelhos, que permitirão o aumento no número de atendimentos.

“O que temos de insatisfação na clínica é o fato de ainda não conseguir fazer alguns exames, especialmente os de imagem, como raio x e ultrassom. São exatamente esses equipamentos que estão sendo licitados pelo Governo do Estado para serem repassados para o município”, afirmou.

Clínica Meu Pet

Atendimento por agendamento e emergências

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Endereço: Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467 – Jardim Souza Queiroz, Santa Bárbara

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle