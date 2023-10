Circo de Dedé Santana prorroga temporada em Santa Bárbara

“Illusion Circus” ficaria no Tivoli Shopping até o último domingo, mas estendeu a programação até dia 22

O Illusion Circus, do humorista Dedé Santana, prorrogou a temporada em Santa Bárbara d’Oeste e ficará instalado no no Tivoli Shopping até o próximo domingo, dia 22. Antes, o circo ficaria na cidade até o último domingo (15).

Voltado para toda a família e pela primeira vez na cidade, a atração combina magia, malabarismo, acrobacias e muita diversão. O Illusion Circus conta várias atrações, entre elas o famoso Globo da Morte, em que pilotos corajosos desafiam a gravidade em motos.

Nesta última semana de apresentações, o circo conta com uma promoção. Na compra de um ingresso de R$ 50, o consumidor ganha mais dois convites. A ação é válida para as sessões das 20h desta segunda (16) e desta terça-feira (17).

As sessões acontecem diariamente (exceto na quarta-feira), às 20h, e no sábado e domingo às 16h, 18h e 20h. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria ou através do site oficial.