Cinemas e restaurantes voltam a funcionar no Tivoli Shopping neste sábado

As salas de cinema e os restaurantes voltam a atender o público no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, neste sábado (24). Com a fase de transição entre as faixas vermelha e laranja autorizada pelo governo de São Paulo, também voltam a operar no empreendimento salões de beleza, clínicas estéticas, academia, brinquedos e parques infantis.

Pelas atuais regras do Plano São Paulo, o shopping está funcionando das 11h às 19h, com ocupação limitada a 25% da capacidade.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O governo paulista já havia liberado a reabertura do shopping na semana passada, mas apenas as lojas tinham permissão para operar e esses estabelecimentos seguiam com restrições de funcionamento. A Praça de Alimentação, por exemplo, estava funcionando apenas no sistema take away (para viagem).

Mesmo com a reabertura, os serviços de delivery e drive-thru do Tivoli Shopping seguem funcionando para quem optar por realizar as compras de forma online e receber os produtos em casa, ou passar no shopping apenas para fazer a retirada.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Para garantir a segurança do público, o Tivoli Shopping segue mantendo todos os protocolos sanitários e de operações já estabelecidos, cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel”, disse a administração do shopping.