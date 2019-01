CIEP do Bosque das Árvores tem melhorias em refeitório

Os serviços no CIEP (Centro Integrado de Educação Pública) “Charles Keese Dodson”, no Bosque das Árvores, em Santa Bárbara d’Oeste, estão na reta final e seguem com adequações estruturais no refeitório. A previsão é que até o início das aulas os alunos contem com um espaço mais confortável ao atendimento.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O local recebe um amplo trabalho de alvenaria para fechamento. Foram erguidas novas paredes e instaladas telhas termo acústicas que garantirão mais conforto e segurança aos estudantes e profissionais da unidade. Segue também a adequação no acesso ao refeitório, que contará com uma passagem coberta e cercada por corrimão – que liga o prédio ao espaço de serviço das refeições.

As intervenções em escolas da Rede Municipal seguem também na Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) “Profª Rosa Lee Carr Conti”, na Vila Santa Cruz, no CIEP “Angélica Sega Tremocoldi”, no Jardim das Orquídeas, no CAIC “Irmã Dulce”, no Santa Rita, na ADI (Área de Desenvolvimento Infantil) “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, no Jardim Esmeralda, na Emefei “Profª Purificacion S. Fonseca – Dona Pura”, no Jardim Monte Líbano, na Emefei “Profª Gessi Terezinha B. Carneiro”, no São Joaquim, e na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Rotary, do Jardim Pérola.

A previsão é que todas as 50 unidades escolares recebam até o início do ano letivo serviços de capinação, limpeza, poda, além de desinfecção e controle de pragas. A Rede Municipal de Ensino atende mais de 15 mil alunos e as aulas voltam no dia 11 de fevereiro.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.