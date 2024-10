Ciclista morre após ser atropelado na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara

O ciclista Ivan Gerage Amorim, de 42 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (4), após ser atropelado por um Fiat Mobi, enquanto pedalava na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava no acostamento quando foi atingido.

Bicicleta em que Ivan estava ficou destruída após ser atingida por um Fiat Mobi – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Segundo informações do 2° sargento da Polícia Militar Rodoviária, Marcos Campos, Ivan pedalava pelo acostamento sentido interior quando, no km 132, por volta de 5h30, foi atingido pelo veículo.

Ainda de acordo com a PMR, o motorista do veículo, um homem de 50 anos, teria perdido controle por causas desconhecidas, motivo pelo qual invadiu o acostamento e atingiu a traseira do ciclista. Ele foi submetido ao teste de bafômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool no sangue.

Ciclista pedalava no acostamento da rodovia quando foi atingido – Foto: Reprodução

Ivan foi socorrido em estado grave ao Pronto-socorro Edison Mano, em Santa Bárbara, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo apresentado no plantão policial de Santa Bárbara e a reportagem será atualizada em breve.