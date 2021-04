Ciclista morre após ser atropelado em rodovia de Santa Bárbara

Bicicleta de ciclista que morreu atropelado ficou destruída - Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

Um ciclista morreu na tarde desta sexta-feira (2) após ser atropelado por um carro na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro que provocou o atropelamento alegou que passou mal. A vítima foi identificada como Kleberson de Souza Galdino, de 35 anos, de Hortolândia.

O acidente ocorreu por volta de 12h45. De acordo com a polícia, um grupo de ciclistas de Sumaré e Hortolândia pedalava pela rodovia, na região do Sapezeiro, área rural do município, quando Kleberson – que era o último do pelotão – foi atingido por trás por um VW Golf. O ciclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Kleberson de Souza Galdino chegou a ser socorrido, mas não resistiu – Foto: Reprodução / Facebook

Após o atropelamento, o Golf seguiu pela rodovia e, cerca de três quilômetros à frente, acabou batendo em uma área de mata. O motorista, de 32 anos, não se feriu.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a polícia rodoviária, o motorista alegou que teve uma crise de hipoglicemia e disse não se lembrar do momento do acidente. O teste do bafômetro não apontou ingestão de bebida alcoólica.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Até a publicação desta reportagem, o motorista, que é de Capivari, havia sido encaminhado ao Plantão Policial de Santa Bárbara. Ainda não havia definição, por exemplo, se ele ficaria preso ou seria liberado.