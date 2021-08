Ciclista de 76 anos morre após ser atropelado por carro forte

O aposentado José Escaratte, de 76 anos, morador do bairro Dona Regina, em Santa Bárbara d’Oeste, faleceu na manhã deste sábado (14), após ter sido atropelado por um carro forte próximo ao cruzamento entre a Avenida Alfredo Contatto e a Rua Ametista, no Jardim Pérola. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo.

Segundo consta no boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil de Santa Bárbara, policiais militares foram acionados ao local, onde uma testemunha do acidente relatou ter visto José andar de bicicleta pela Avenida Alfredo Contatto, na contramão do fluxo de direção, e, ao chegar no cruzamento com a Rua Ametista, o motorista do carro forte da empresa Blue Angels colidiu com a bicicleta.

Ainda conforme o registro policial, a vítima foi arremessada por cerca de 7 metros, arrastando também a bicicleta. Tanto os ocupantes do carro forte quanto a testemunha teriam acionado a PM (Polícia Militar) e o Corpo de Bombeiros, mas a testemunha teria socorrido a vítima por meios próprios ao pronto-socorro Afonso Ramos. José foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em contato com o motorista do carro forte, ele informou que dirigia pela Rua Ametista e, ao virar para a Alfredo Contatto, em direção à Rua Limeira, não viu o ciclista, olhando apenas para o lado esquerdo, de onde vinha o fluxo de carros.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência declararam que o motorista não aparentava sinais de embriaguez, estava sóbrio e consciente, mas não foi à unidade policial por estar transportando grandes quantias em dinheiro. A perícia técnico científica foi acionada e o corpo da vítima conduzido ao IML (Instituto Médico Legal).