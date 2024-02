Chuva e lama causam danos no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara

Montes de terra acumulados na Praça Dante Furlan se espalharam com a água e invadiram ruas e um depósito na Rua do Rayon, na noite de terça-feira

A forte chuva que atingiu a região durante a noite desta terça-feira (13) causou danos em estabelecimentos comerciais na Rua do Rayon, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste, que foram atingidos pela terra acumulada por causa da reforma da Praça Dante Furlan.

Um dos comércios afetados foi o de Fernanda Caroline Carpine, de 29 anos, que desde o ano passado reforma o local para abrir um depósito de bebidas. De acordo com ela, o barro começou a invadir o comércio no fim da noite.

Comércio de Fernanda perdeu cinco geladeiras e produtos antes mesmo da inauguração – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“A gente comprou o ponto há pouco tempo, a gente reformou, estávamos fazendo um estoque de bebidas para trabalhar […] e agora esse estrago por conta da praça”, disse a proprietária do depósito.

Fernanda ainda terminava a limpeza quando a reportagem esteve no local, nesta quarta (14). Além de perder produtos como bebidas e carvão, cinco geladeiras, incluindo um freezer de gelo, estragaram com a água que invadiu o local. O prejuízo é avaliado em pelo menos R$ 30 mil.

Ela e sua mãe, Luciene Cristina Franco, acreditam que a lama poderia ter sido evitada se a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste tivesse feito algum tipo de contenção nos montes de terra que estavam acumulados no entorno da praça. O local passa por obras de revitalização há alguns meses e será transformado em uma nova área de bem-estar e lazer.

Praça Dante Furlan passa por reformas e montes de terras acumulados no local se desfizeram com a chuva, atingindo comércios – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Agora, após perder os investimentos para abertura do depósito, Fernanda está em contato com sua advogada para entrar com uma ação contra a prefeitura.

De acordo com o motoboy Richard Matheus, de 26 anos, que presta serviço para um comércio da Rua Curitiba, não é a primeira vez que a reforma da praça causa transtornos quando chove.

“É a segunda vez, toda vez que chove desce tudo [a lama] e suja toda a rua”, contou. No momento em que conversou com a reportagem, o DAE (Departamento de água e Esgoto) fazia a limpeza do local.

Ruas do Jardim Esmeralda foram tomadas pela lama – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Chuva

A Defesa Civil de Santa Bárbara informou que, em apenas uma hora, entre 22h e 23h, choveu 58 mm. Durante a noite de terça e madrugada desta quarta foram 77,2 mm.

A cidade registrou pontos de alagamento na Rua Tupis, entrada da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no São Francisco; e nas ruas do Rayon e Assis, no Jardim Esmeralda. Além disso, foram notificadas 13 quedas de árvores.

Equipes da Defesa Civil realizaram a remoção de galhos e limpeza de vias, calçadas e bocas de lobo, inclusive na Praça Dante Furlan.