Churrasqueira explode e deixa três feridos em Santa Bárbara

Três pessoas sofreram queimaduras nesta quinta-feira (31) durante um churrasco no bairro Santo Antonio, em Santa Bárbara d’Oeste. De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, entre elas uma criança de 8 anos, ficaram feridas depois que a churrasqueira explodiu.

Foto: Arquivo / O Liberal

O acidente aconteceu por volta das 18h30, em uma residência na Rua Nicarágua. O marido de uma das vítimas – uma dona de casa de 53 anos – contou à Guarda Municipal que a família estava fazendo um churrasco no tacho e pensando que o fogo havia apagado, a mulher dele se aproximou com um galão de álcool e houve a explosão.

Além da dona de casa, ficaram feridos uma costureira de 28 anos e o filho dela, de 8 anos. Os três foram socorridos por familiares ao Pronto Socorro Edson Mano.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, mãe e filho foram atendidos e liberados. Já a dona de casa permanece internada na unidade de semi-intensiva do pronto socorro e será transferida ainda nesta sexta-feira para um hospital de Bauru especializado em queimados. O estado de saúde dela é considerado estável.

O LIBERAL tentou contato com a família das vítimas, mas eles disseram que não querem falar sobre o ocorrido.