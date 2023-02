Cerca de duas mil pessoas participaram de ação social da FAM, em Santa Bárbara

Na ocasião foram plantadas 20 mudas que se somam às 1.200 já plantadas na região da praça - Foto: Divulgação

Cerca de duas mil pessoas participaram da ação social realizada pela FAM (Faculdade de Americana) e a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, na área de bem-estar localizada entre as ruas Indaiá e Elias Fausto, no Jardim Batagin, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã deste sábado (25). Na ocasião, também foram plantadas 20 mudas de árvores no local, que se somam às 1.200 já plantadas pela faculdade na região da praça.

Durante a ação, os moradores tiveram a oportunidade de aferir pressão, orientação jurídica, atividades físicas, aula de ginástica e medição de glicemia, entre outros. Para as crianças teve entrega de lanches, refrigerantes, brinquedos infláveis e feira de adoção de cães e gatos com a Spasb (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste).

O diretor da faculdade, Gustavo Azzolini, disse que ficou satisfeito com a atividade que contribui com meio ambiente. “Por meio da parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara, nos fizemos a recuperação ambiental dessa área. Também aproveitamos para trazer um sábado diferente para a comunidade com prestação de serviços, como testes de glicemia, aferição de pressão entre outros”, enfatiza Azzolini

O prefeito Rafael Piovezan (MDB) disse que a iniciativa uniu o poder público, a faculdade e a comunidade nesse conceito de sustentabilidade. “O trabalho foi muito importante na recuperação ambiental que vai nos ajudar a cuidar de Santa Bárbara”, destaca Piovezan.

A vereadora Kátia Ferrari (PV) relata que durante o evento, as crianças também tiveram algumas noções de cuidados com os animais e posse responsável. “A conscientização sobre o cuidado com os bichos e o meio ambiente com as crianças vai favorecer um mundo melhor para todos”, diz Kátia.