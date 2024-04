Centro comercial e gastronômico vai se instalar em construção abandonada no Centro de Santa Bárbara

Uma construção abandonada na esquina das ruas Dona Margarida e General Câmara, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste, será transformada em centro comercial e gastronômico, que vai gerar pelo menos 60 empregos diretos.

Prévia do centro comercial e gastronômico – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A informação foi divulgada pelo prefeito Rafael Piovezan (PL) na manhã desta sexta-feira (19), após reunião com os responsáveis pela SBO Empreendimentos Imobiliários, empresa responsável pelo projeto.

Segundo ele, as obras começam nos próximos 30 dias. O espaço terá 2,5 mil metros quadrados de área construída, com estacionamento no subsolo, térreo com lojas e primeiro andar destinado à área gastronômica, com restaurante panorâmico.

“Muitos barbarenses conhecem este local, um dos mais tradicionais da nossa cidade. Ali, várias ideias e propostas foram concebidas, com uma construção iniciada há décadas, mas que ficou parada e tornou-se um tabu na região central”, afirmou Piovezan em publicação no Instagram.

“Agora, por meio do investimento da iniciativa privada, teremos mais um vetor de desenvolvimento, que soma esforços com quem já tem seu empreendimento na região central”, acrescentou.