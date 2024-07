Centenas acompanham velório de jovem de Santa Bárbara que morreu em Bariloche

Leonardo Rainha de Castro caiu da janela do sexto andar de um hotel e morte está sendo investigada; velório teve presença de bispo, tio do jovem

Centenas de pessoas acompanharam o velório de Leonardo Rainha de Castro, 17, que morreu no último dia 8 após cair do sexto andar de um hotel em San Carlos de Bariloche, na Argentina. O cortejo foi realizado nesta terça-feira (16) na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida, em Santa Bárbara d’Oeste.

Velório aconteceu nesta terça (16), na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Santa Bárbara – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Leonardo era natural de Americana, mas morou por vários anos em Santa Bárbara antes de se mudar com os pais, Marcio Luis de Castro e Karina Angela Rainha de Castro, para o distrito de Hernandarias, no Paraguai.

O jovem foi a Bariloche em uma excursão com colegas do 3º ano do ensino médio, que ficaram hospedados em hotéis da cidade argentina. A viagem fazia parte das comemorações de formatura.

Leonardo estava em um quarto no sexto andar do hotel Eco Ski, na região central da cidade, quando caiu após ter aberto a janela e tropeçado em um parapeito. Ele chegou a ser socorrido para um hospital privado, mas não resistiu.

De acordo com informações da família, o rapaz inicialmente não ficaria no Eco Ski, mas ele mesmo teria pedido para mudar o seu local de hospedagem para estar com amigos.

A autópsia determinou que a causa da morte foi por traumatismo craniano devido ao impacto com o chão, sem qualquer evidência de agressão ou lesões prévias.

As investigações têm sido conduzidas por Martín Lozada, Inti Isla e Facundo D’Apice, e acompanhadas pelo Ministerio Público Fiscal da Argentina (semelhante ao Ministério Público Federal, no Brasil).

Investigação

O LIBERAL procurou o ministério argentino, mas não teve retorno. Em posicionamento enviado ao jornal El Cordillerano, de Bariloche, o órgão descartou a possibilidade de suicídio, bem como qualquer problema de saúde ou psiquiátrica de Leonardo.

“O menino não tinha problemas com nada. Não estava mal, não estava deprimido, se dava bem com todos os seus amigos, não havia falado nada sobre questões de saúde pessoal. Não havia outra pessoa, ele estava sozinho no local. Ou seja, isso nos leva a pensar que teria sido um fato acidental”, apontou o ministério ao periódico.

Segundo Francisco Castro, tio de Leonardo, a família chegou a conversar com os investigadores na Argentina, que também teriam afastado a possibilidade de suicídio.

“Ele era um menino alegre. Todo lugar que ele passava trazia alegria. Saíram várias matérias falando que o Leonardo tinha depressão, mas a gente conversou com próprio delegado de lá e não tinha isso”, disse.

Francisco, os pais e membros da família participaram do velório nesta terça, em Santa Bárbara, com início às 13h.

Centenas de pessoas comovidas passaram pelo local, inclusive curiosos, e o bispo Dom Valdir José de Castro, da Diocese de Campo Limpo, que também é tio de Leonardo.

Por volta das 16h, os presentes rezaram um terço e entoaram cânticos, sendo que as orações foram conduzidas por Dom Valdir. O sepultamento aconteceu às 17h20 no Cemitério da Paz, no Residencial Furlan, em Santa Bárbara.

O Colégio Anglo-Americano do Paraguai, onde Leonardo estudava, lamentou a morte por meio de nota divulgada nas redes sociais.

“Sua partida deixa um vazio em nossos corações. Que Deus o receba em seu santo reino e te conceda a paz eterna”, escreveu.