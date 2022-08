Censo pode pôr fim à polêmica em Santa Bárbara

Em Santa Bárbara, população atual soma 195 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O Censo Demográfico 2022, em andamento pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pode colocar um fim a uma antiga discussão em Santa Bárbara d’Oeste: a de que a cidade já conta com mais de 200 mil habitantes.

O número de moradores da cidade sempre foi alvo de contestação. Autoridades locais dizem acreditar que o município já tenha ultrapassado este número há muito tempo e que a contagem do Censo estaria equivocada. Em 2010, o levantamento apontou que a cidade contabilizava 180.009 moradores. Em 2021, em um cálculo anual estimado, o IBGE aumentou o número para 195.278 habitantes.

O vereador Carlos Fontes (União Brasil) é um dos que contestam o dado desde o Censo realizado em 2010. “Sempre passa raspando. Não vou aceitar menos de 200 mil de forma alguma”, diz ele.

Na última semana, Fontes fez uma moção para convidar o coordenador do IBGE responsável pelo Censo na cidade, Elioenai Wilcesky Tosini Neves, para explicar, na tribuna da câmara, como os dados são coletados no município.

“A nossa briga é que estamos perdendo recursos, porque vem mais verba para a saúde, segurança, entre outros”, disse o vereador ao LIBERAL.

Assim como o vereador, o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (PV), defende a tese de que o município tem mais de 200 mil moradores. Para isso, usa o cálculo que considera o número médio de moradores por ligação de água.

“Se fizermos uma conta simples, Santa Bárbara tem cerca de 70 mil ligações, o que é uma média de 3 a 4 moradores por hidrômetro, ou seja, a cidade já passa de 200 mil. O que reforça essa nossa percepção é que o setor de cadastro de imóveis da prefeitura estima uma população de 210 mil habitantes. Eu confio muito nisso”, disse o prefeito.

O consultor de economia Dimitri de Oliveira e Silva explica que o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) é baseado, de forma geral, na população de uma cidade. O fundo é dividido em classes: capitais, reserva (cidades com 142 mil habitantes ou mais, como Santa Bárbara) e interior (demais municípios).

Dentro do grupo reserva, o governo faz um cálculo para saber qual será coeficiente de repasse aos municípios desta classe. O cálculo é feito a partir de uma fórmula com a proporção da população, o total de cidades que fazem parte do grupo e a renda per capita do Estado.

“Essa verba de repasse é feita por faixa de população, ou seja, não significa que com um indivíduo a mais o município terá um repasse maior. Eu, particularmente, acho que não muda muito de 195 mil para 200 mil. A cidade não deve mudar de faixa e, então, deve receber os mesmos valores”, conclui o economista.

PESQUISA. Segundo o coordenador do IBGE, os recenseadores passam em todas as casas e apartamentos do município. O órgão, explica Elioenai, tem sua metodologia própria e é uma instituição internacionalmente reconhecida, além de ser um dos poucos que trabalham com equipamentos de alta tecnologia.

“A questão do hidrômetro é uma indicação, mas não necessariamente aquela casa é ocupada”, contesta o coordenador. A pesquisa de casa em casa tem sido realizada desde o primeiro dia de agosto e segue até novembro.