Censo 2022: Santa Bárbara d’Oeste tem o segundo menor crescimento da RMC

Levantamento foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE e frustra expectativa do município de chegar a 200 mil habitantes; Região do Polo Têxtil chega a quase 1 milhão de moradores

Dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), nesta quarta-feira, mostram que Santa Bárbara d’Oeste registrou o segundo crescimento mais baixo entre os 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no período entre 2010, ano do último levantamento, e 2022.

O número de habitantes na cidade cresceu de 180.009 para 183.347, um aumento de 1,9%, maior apenas do que o de Cosmópolis, de 1,6% no período. A estatística confirma o cenário que é criticado por autoridades barbarenses, entre elas, o prefeito Rafael Piovezan (MDB), que chegou a questionar o baixo crescimento apontado pelos dados prévios do Censo no ano passado.

Gráfico sobre a população da RPT – Foto: Editoria de Arte / Liberal

A prefeitura diz que vai analisar os números. Com base em indicadores como o número de ligações de água, a administração estima que o município já tenha chegada ou ultrapassado os 200 mil habitantes.

Coordenador responsável pela pesquisa na cidade, Diego Sacheto Simões disse ao LIBERAL que considera o levantamento realizado com sucesso, apesar da dificuldade com a baixa quantidade de mão de obra e problemas para entrevistar moradores de condomínios de alto padrão.

“Consideramos, de maneira geral, que a expansão imobiliária não acompanhou a demográfica. Em algumas situações identificamos a mudança do perfil familiar, pois constatamos que muitas pessoas moravam sozinhas”, diz Simões.

Prefeitura de Santa Bárbara diz que vai avaliar os números divulgados – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

REGIÃO

Entre os cinco municípios, Hortolândia foi a cidade que registrou o maior crescimento populacional, em termos percentuais, no período, se encaminhando para se tornar a segunda mais populosa da RPT, atrás de Sumaré. O aumento foi de 23%, à frente de Nova Odessa (21%).

Americana teve um aumento de 26,6 mil habitantes no período. A cidade chegou a 237.247 moradores e continua como a segunda mais populosa.

Além de ser praticamente alcançada por Hortolândia, Americana também perdeu uma posição no ranking dos municípios mais populosos da RMC – foi ultrapassada por Indaiatuba, que registrou um aumento de 54,1 mil habitantes desde 2010 e chegou a 255.739 moradores.

Prefeitura afirma que vai avaliar dados oficiais

A Prefeitura de Santa Bárbara irá avaliar os dados oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) divulgados nesta quarta. O chefe do Executivo, Rafael Piovezan (MDB), chegou a se reunir com o presidente do IBGE, Cimar Azeredo Pereira, onde expôs o desenvolvimento do município verificado na última década.

Na ocasião, o presidente do órgão se comprometeu a disponibilizar todos os esforços para que as informações do novo Censo reflitam a realidade da cidade.

A vereadora Esther Moraes (PL) ainda sugere a realização de uma audiência pública com representantes da prefeitura, câmara e IBGE para estudar o censo. “Precisamos analisar os dados e entender o atual panorama da cidade e o respectivo direcionamento dos recursos.”

O presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB), ficou revoltado com o resultado. “Santa Bárbara teve vários loteamentos e condomínios, e a gente tem que conviver com esses números. Vamos analisar e questionar esses números, que são inaceitáveis”, enfatiza.

PROVIDÊNCIAS

Carlos Fontes (União Brasil) promete conversar com o prefeito para analisar as providências. “Também vou falar com o jurídico da câmara para conferir se poderemos acionar a Justiça para recontagem populacional”, destaca.

“Seguramente já passamos dos 200 mil habitantes, estamos inconformados com esse resultado que vai prejudicar a cidade, em projetos e investimentos”, completa o parlamentar.