Cemitério da Paz gera série de reclamações por falta de manutenção

Pessoas que vão ao local relatam falta de cuidado - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Familiares que têm entes enterrados no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara d’Oeste, reclamam de falta de manutenção do local. Em alguns pontos, o mato toma conta dos espaços entre os túmulos e muitas folhas secas estão espalhadas.

O vendedor Flávio Henrique dos Santos diz que vai com frequência ao espaço para visitar o túmulo da mãe. “Não é a primeira vez que encontro o cemitério abandonado, não sei se teria relação com a falta de funcionários, mas a verdade é que o local não está sendo conservado. É muito triste visitar o cemitério do jeito em que se encontra.”

A dona de casa Maria de Lourdes Ribeiro desabafa que teve dificuldades em caminhar em direção do túmulo do marido devido à grande quantidade de folhas secas. “Não tem espaço para a gente caminhar, pois sou obrigada a pisar em cima de um monte de folhas. Acho que o espaço deveria ser melhor cuidado”, desabafa.

Para a aposentado José Manoel Almeida já é difícil voltar ao cemitério para visitar a sepultura da filha. Ele também reclama da falta de manutenção. “Tinha o hábito de acender velas perto do túmulo, em um espaço destinado para isso, mas não tenho condições porque as folhas secas tomaram conta de tudo.”

RESPOSTA. A Prefeitura de Santa Bárbara informou em nota que a “demanda foi encaminhada ao setor responsável. Vale ressaltar que a manutenção nos cemitérios municipais é realizada periodicamente, conforme cronograma”.