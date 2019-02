CEI investigará atraso dos salários de servidores de S.Bárbara

O requerimento para criação da CEI (Comissão Especial de Inquérito) que vai apurar o atraso e parcelamento de salários dos servidores de Santa Bárbara d’Oeste obteve 18 assinaturas e foi protocolado na câmara nesta terça-feira. Apenas o vereador Ducimar de Jesus Cardoso, o Kadu Garçom (PR), não assinou.

Na sessão desta terça, cerca de 20 funcionários públicos protestaram contra o parcelamento usando um nariz de palhaço. Os vereadores interromperam os trabalhos durante uma hora para ouvir as reclamações.

De autoria de José Antonio Ferreira, o Dr. José (PSDB), o requerimento precisava de sete assinaturas para poder ser protocolado. Até a manhã de terça apenas seis vereadores (incluindo o autor) haviam assinado: Germinia Dottori (PV), Edmilson Ignácio Rocha (PPS), Jesus Vendedor (DEM), Carlão Motorista (PDT) e Joi Fornasari (SD).

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Pouco antes do início da sessão, os vereadores Paulo Monaro (SD) e Gustavo Bagnoli (DEM) assinaram. Depois, todos os demais parlamentares decidiram assinar, com exceção de Kadu Garçom, que deixou o plenário antes do final. Ele garantiu que assinará o documento porque é “solidário a questão do atraso de salário”, mas acredita que a CEI é “instigada” por “movimento político”.

Segundo Dr. José, a CEI foi motivada após ele receber as respostas da prefeitura em requerimentos sobre o caso. Apesar de múltiplos relatos de atraso e parcelamento, a prefeitura sempre negou o problema, o que foi classificado pelo vereador como “informações mentirosas”.

“Sou da oposição, mas não entrei com essa CEI por cunho político, foi apenas por estar preocupado. Estamos em fevereiro e o salário está sendo parcelado”, disse Dr. José.

A comissão terá cinco membros, com prazo de 90 dias para efetuar a investigação. A última CEI instaurada na Casa foi em 2014 e apurou supostas irregularidades no processo de intervenção do transporte público.