Cedoc cria projeto de resgate da história de estação e busca entrevistados

O Cedoc (Centro de Documentação Histórica) da Fundação Romi iniciou neste mês um projeto de resgate à história da Estação Ferroviária de Santa Bárbara d’Oeste, localizada na Vila Romi (próxima ao cemitério da região central) e preservada pela instituição. A iniciativa foi intitulada de “Preservação e Registro: Estação Ferroviária de Santa Bárbara d’Oeste” e será executada em quatro etapas.

O objetivo é contar a história de transformação do local. Inicialmente, o centro pretende entrevistar pessoas que possuem memórias da estação tanto no período em que funcionou como parte da linha que ligava Nova Odessa a Piracicaba, quanto na época em que foi utilizada como rodoviária.

Estação ferroviária de Santa Bárbara foi inaugurada em 1917; atualmente, local é uma estação cultural usada pela Fundação Romi – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Os relatos geralmente servem como uma ponta de um fio de novelo para conhecer mais sobre uma história. Então, vai servir tanto para o nosso levantamento, quanto para os outros pesquisadores porque cada um tem um olhar diferente para a história”, apontou Sandra Edilene de Souza Barboza, coordenadora de documentação do Cedoc.

O segundo passo será a busca por materiais e documentos que possam detalhar a história da estação. Depois, haverá uma caminhada para registros fotográficos do patrimônio ferroviário atualmente. Por fim, todas as descobertas farão parte de um inventário que será apresentado ao público por meio de uma exposição em julho de 2024, com duração de quatro meses.

Posteriormente, a intenção do Cedoc é disponibilizar o inventário em seu catálogo virtual, inclusive com vídeos dos relatos dos participantes.

“A nova geração não terá memórias daquele espaço na época em que era uma estação ferroviária ou uma rodoviária. A ideia é resgatar a história do local para que as futuras gerações possam compreender as transformações que aconteceram ali e por que hoje é um espaço de cultura da Fundação Romi. É deixar registrado isso”, disse Sandra.

Os interessados em relatarem as suas memórias podem contatar o Cedoc pelo telefone (19) 3499-1558 ou pelo WhatsApp (19) 99844-3861 para agendar a data e o local da gravação.

HISTÓRICO

As obras do ramal para ligar as linhas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, partindo de Nova Odessa e terminando em Piracicaba, tiveram início em 1913. A inauguração do trecho até Santa Bárbara — e portanto, da estação — se deu em 14 de julho de 1917. O transporte de passageiros por linha férrea operou até 1977 no trecho.

Em 1988, a Prefeitura de Santa Bárbara passou a utilizar o espaço como rodoviária, que funcionou até setembro de 1999. Em 14 de dezembro de 2007, foi inaugurada a Estação Cultural, parte de uma área revitalizada pertencente à Rede Ferroviária Federal S/A, cedida para uso da Fundação Romi.