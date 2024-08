CDHU define datas para entrega de senhas do sorteio de apartamentos em Santa Bárbara - O Liberal

Construção de apartamentos da CDHU na região do Romano, em Santa Bárbara - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) e a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informaram nesta quarta-feira (28) que a entrega das senhas para o sorteio dos apartamentos na região do Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste, ocorrerá nos dias 3 e 4 de setembro, das 8h30 às 17h30, no Ginásio Municipal de Esportes Djaniro Pedroso, localizado na Rua Prudente de Moraes, 250, no Centro.

Segundo a companhia, a entrega das senhas será realizada de forma escalonada, com data e horário pré-determinado para cada inscrito, conforme lista disponibilizada nos sites da CDHU e da Prefeitura de Santa Bárbara. As senhas serão entregues em duas vias, sendo que uma delas deverá ser colocada na urna, no dia do sorteio.

Só famílias inscritas e habilitadas poderão retirar as senhas. De 17,3 mil, 15,8 mil foram habilitadas.

Quando será o sorteio das moradias da CDHU?

O sorteio das moradias será realizado no dia 5 de setembro, às 17h, no Estádio Antonio Guimarães, campo do União Barbarense, na Rua 13 de Maio, 1269, na Vila Aparecida. O depósito das senhas nas urnas será realizado das 13h às 16h30. A presença no sorteio é obrigatória. O não comparecimento implicará na desclassificação da família.

Como serão as moradias

Os apartamentos possuirão 47 metros quadrados de área útil, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O empreendimento, localizado na Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, é viabilizado em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. A CDHU está investindo R$ 66,9 milhões na obra.

Segundo a CDHU, do total de unidades, 27 serão destinadas às pessoas com deficiência, 19 para idosos, 15 para policiais ou agentes penitenciários e 12 para indivíduos que moram sozinhos. Outras 20 moradias são destinadas às famílias que vivem em áreas de risco. As demais serão sorteadas para a população em geral, sendo 188 unidades para famílias com renda de um até três salários mínimos, 53 para famílias com renda entre três e cinco salários e outras 38 para a faixa de renda entre cinco e dez salários.

Como será o financiamento

O financiamento dos imóveis seguirá as diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos. Assim, as famílias pagarão praticamente o mesmo valor ao longo dos 30 anos de contrato, que sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA, o índice oficial do IBGE. O valor das parcelas é calculado levando-se em conta a renda das famílias, que podem comprometer, no máximo, 20% dos rendimentos mensais com as prestações.