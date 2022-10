CDHU abre licitação para condomínios com 372 apartamentos em SB

Área no bairro Jardim Laudissi foi escolhida para condomínio - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) abriu licitação no último dia 29 de setembro para a construção de dois condomínios com 372 apartamentos populares no Jardim Laudissi, na Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, em Santa Bárbara d’Oeste.

Trata-se do mesmo projeto que, a princípio, previa 192 moradias. O número aumentou a pedido da prefeitura. Em resposta ao LIBERAL, o Executivo justificou que o terreno comporta a ampliação e que, dessa forma, mais famílias poderão ser atendidas.

A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para 8 de dezembro, e a empresa vencedora será aquela que propor menor preço.

O projeto prevê que os dois condomínios ficarão em terrenos de 11,3 mil m² e 11,8 mil m², respectivamente, cada um com 186 apartamentos. Cada condomínio será formado por três blocos com oito andares cada e terá uma vaga de estacionamento por moradia, mais 10% para visitantes – um total de 205.

Cada apartamento vai contar com dois dormitórios, sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço e varanda, numa área útil total de 41,76 m².

Nas áreas comuns, haverá equipamentos de lazer como quadra poliesportiva, churrasqueira, brinquedos e pista para caminhadas e para crianças andarem de bicicleta, além de portaria.

O contrato com a empresa vencedora valerá por 39 meses. A contratada deverá elaborar o projeto executivo e submetê-lo à aprovação da CDHU em três meses e, depois, executar a obra e os serviços de engenharia em 30 meses. Os outros seis meses serão reservados a outras obrigações contratuais.

As informações estão previstas no edital do processo licitatório. À reportagem, a CDHU apontou que os apartamentos serão destinados a famílias de um a dez salários mínimos.

As obras anunciadas inicialmente, com previsão de 192 moradias, tinham conclusão prevista para 2021. No entanto, a pandemia do coronavírus (Covid-19) adiou o início dos trabalhos, que sequer haviam começado, conforme o LIBERAL revelou em março do ano passado.

A mudança do projeto foi noticiada pelo LIBERAL em maio de 2021. Na ocasião, a CDHU informou que estudos estavam sendo realizados para melhor aproveitamento do terreno.