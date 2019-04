Cavalo morre após ser atropelado por ônibus no Cidade Nova II

Foto: Reprodução

Um cavalo morreu após ser atropelado por um ônibus na madrugada desta segunda-feira (08) no bairro Cidade Nova II, em Santa Bárbara d’Oeste. O animal estava solto na via, assim como outro cavalo, que foi amarrado em um terreno após o acidente. O proprietário não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a motorista do coletivo informou que ao acessar a rotatória no cruzamento da Avenida Antonio Pedroso, por volta das 4h50, um cavalo marrom surgiu repentinamente e se chocou contra o veículo. O animal não resistiu e morreu no local, enquanto o ônibus sofreu danos no para-choque.

Populares relataram ao LIBERAL que havia um outro cavalo na área, que foi amarrado em um terreno após o acidente. A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para atender a ocorrência. O corpo do cavalo foi removido pelo Centro de Controle de Zoonoses.

O proprietário dos animais não foi identificado até a publicação desta matéria.